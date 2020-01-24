شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحتفل بعيد ميلاد رضا شحاتة وأحمد ياسر ريان وليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على تويتر بعيد ميلاد أحمد ياسر ريان ومحمد محسن ليلة لاعبى الفريق، ورضا شحاتة مدرب الجونة. ويحتفل أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى صفوف الجونة، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده رقم 22 حيث ولد فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء. وينتمى أحمد ريان لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

فيما يحتفل محمد محسن ليلة بعيد ميلاده رقم 25 حيث ولد ليلة فى 24 يناير عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى بتروجت، قبل أن يلتحق بالدورى البرتغالي، ثم عاد إلى مصر عبر بوابات الانتاج الحربى ومنه إلى الجونة.

فيما يحتفل رضا شحاتة بعيد ميلاده رقم 39 حيث ولد مدرب الجونة فى 24 يناير عام 1981.

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضى على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

Advertisements

وخلال الموسم الجارى، شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وعلى مدار مشاركته مع المنتخب الوطنى قدم ريان الصغير عروضاً قوية نالت إعجاب الجماهير التى باتت تطالب مسئولو الأهلى باستعادة المهاجم الواعد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع الناشئين فى الأهلى لم يخرج مهاجماً واعداً منذ فترة طويلة، وتقريباً منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.