شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتراجع عن إقامة مباراة ودية استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى عن فكرة إقامة مباراة ودية استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، مفضلاً الاكتفاء بالتدريبات اليومية لاسيما بعد اعتذار سيراميكا كليوباترا عن ودية أمس الخميس، ويعود مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للقاهرة اليوم الجمعة بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقبلة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع ثلاثة لاعبين فى الميركاتو الشتوى هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف وأحمد صابر مدافع انبى لمدة 6 أشهر عن طريق الإعارة.

ويعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

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وتمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بـ"شيكا" مواليد 2001، الذى هرب من النادى لإسبانيا عن طريق وكيل أعماله، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لاسيما بعدما أبدى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج إعجابه بالإمكانيات الهجومية للاعب، مؤكدًا أنه سيسعى لتصعيده للفريق الأول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته

وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

وأحرز موسى دياورا هدفه الأول فى الدورى بالموسم الحالى وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.