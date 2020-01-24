شكرا لقرائتكم خبر عن مساعى اتحاد اليد تنجح فى تغيير حكم مباراة مصر والجزائر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت اتصالات المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، المتواجد فى تونس حالياً على نفقته الخاصة لمؤازرة المنتخب الوطنى فى مباراته اليوم أمام منتخب الجزائر فى الدور قبل النهائى لبطولة الأمم الأفريقية ومعه مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب الوطنى فى تونس، فى تغيير حكم المباراة التى ترشح لإدارتها طاقم تحكيم سنغالى وتغييره إلى طاقم تحكيم إسبانى، وهو نفس طاقم الحكام الذى أدار مباراة تونس والجزائر فى ختام المجموعة الثانية للدور الثانى.

وكان طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا التوجولى أثار حفيظة مسئولى اتحاد اليد بسبب المجاملة الواضحة لمنتخب أنجولا، بالإضافة إلى إشهار البطاقات الصفراء للاعبى مصر دون أسباب واضحة، بالإضافة إلى طرد أحمد خيرى وإبراهيم المصرى حتى وصل الأمر إلى أن لعب المنتخب المصرى بأربعة لاعبين فقط فى بداية الشوط الثانى وأدى إلى تعادل منتخب أنجولا عدة مرات .

ويواجه منتخب الفراعنة الجزائر فى الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة فى الدور قبل للنهائى للبطولة، بينما يلعب المنتخب التونسى صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب الأنجولى فى مباراة الطرف الآخر للدور قبل النهائى.

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وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمة إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

جدير بالذكر أن بطولة الأمم الأفريقية يتأهل الفائز باللقب فقط إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل فيما يلعب الفريق صاحب المركز الثانى فى تصفيات الملحق الأوروبى الذى تقام مبارياته خلال شهر أبريل المقبل بالقاهرة .