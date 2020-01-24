شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاذير فى قاموس فايلر بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يختلف اثنان على أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، نجح فى تطوير أداء فريقه بشكل كبير، رغم ضعف حالة الفريق عند استلامه زمام الأمور من لاسارتى المدير الفنى السابق والذى تمت إقالته بسبب تراجع النتائج، وبخلاف ظهور الأهلي بمستوى جيد على المستوى الفنى، إلا أن فايلر سن عدداً من القوانين الإدارية ووضع عدة محاذير ممنوع الاقتراب منها أو اختراقها في الأهلي، ويعد أبرزها:

1-رفض الشو وإثارة الجماهير

يتحفظ فايلرعلى إثارة الجماهير واللعب على وتر المشاعر والشو، وهو ما ظهر فى توبيخه لمحمود عبد المنعم كهربا بعد تواجده على دكة البدلاء خلال مواجهة بلاتينيوم بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انضمامه ولكنه كان غير مقيد وقتها، ليؤكد له فايلر أمام اللاعبين أنه لا يحب هذه الطريقة ولا يجوز له التواجد مادام لم يتم قيده بعد.

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2-عدم الالتزام بالمواعيد والحساب بالدقيقة

يرفض فايلر بشكل قاطع فكرة عدم الالتزام بالمواعيد، خاصة قبل التدريبات اليومية، حيث قام فايلر بتركيب ساعة رقمية داخل ملعب التتس لحساب تأخر كل لاعب بالدقيقة، على أن يتم خصم ألف جنيه من كل لاعب عن كل دقيقة تأخير.

3-التجاوز والامتعاض على القرارات ممنوع

لا يسمح فايلر بالتجاوز أو إبداء امتعاض على قراراته بأى شكل من الأشكال وهو ما ظهر فى رفضه استمرار الثنائى المغربى وليد أزارو وصالح جمعة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد دخولهم فى مشادات معه على خلفية عدم الاعتماد عليهم فى المباريات.

4-القرارات الفنية والعقوبات الإدارية حق أصيل له

منح فايلر نفسه الحق بجانب اتخاذ جميع القرارات الفنية سواء فيما يخص الصفقات الجديدة أو الراحلين وغيرها من الأمور، باتخاذ جميع القرارات الإدارية وتحديد الغرامات المفروضة على اللاعبين وجميع عناصر الجهاز الفنى والإدارى.

5-يوم المباراة ممنوع متابعة المران

سن فايلر قانوناً جديداً ينص على غلق المران فى التدريب الذى يسبق أى مباراة بيوم واحد، وذلك لعدم الاطلاع على خطته الفنية الخاصة بالمباريات سواء محلياً أو أفريقياً.