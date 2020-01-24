شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ممثلي الأهلي فى الاجتماع الفنى لمباراة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسمير عدلي المدير الإدارى للفريق الاجتماع الفنى لمباراة النجم الساحلى التونسي، المقرر إقامته فى الثانية ظهر غدٍ السبت بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسى ومسئولى الأمن، ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام، ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط،

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وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا..يذكر أن إدارة الاهلى قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الفريق السابق والنجم الساحلى التونسى الحالى.

قالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك"، إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسى بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات، ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالى قد هرب دون علم النادى الأهلى فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.