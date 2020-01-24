شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح عز نجمة طائرة الأهلى: كان نفسى أكون راقصة باليه.. ومليش فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح عز لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الرسم.. بحب الرسم قوى وبعمل كدة دايماً فى وقت الفراغ.

لا للأسف مبعرفش أطبخ ومليش فى المطبخ خالص.

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فرح عز

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى بحب كل أعماله علشان بحب الكوميديا.

عمرو دياب طبعا.. بحبه قوى وبحب كل أغانيه.

راقصة باليه.. بحب الفن ده قوى.



فرح عز

آه ممكن.. ولكن أنا مش بحط نفسى فى الموقف ده من الأصل.

الكاجوال طبعا مريح بحكم التدريبات وممارسة الرياضة، ولكن الفورمال له وقته برضو.