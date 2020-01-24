- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح عز نجمة طائرة الأهلى: كان نفسى أكون راقصة باليه.. ومليش فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح عز لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيداً عن الرياضة؟
الرسم.. بحب الرسم قوى وبعمل كدة دايماً فى وقت الفراغ.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
لا للأسف مبعرفش أطبخ ومليش فى المطبخ خالص.
فرح عز
أحمد حلمى بحب كل أعماله علشان بحب الكوميديا.من مطربك المفضل؟
عمرو دياب طبعا.. بحبه قوى وبحب كل أغانيه.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
راقصة باليه.. بحب الفن ده قوى.
فرح عز
آه ممكن.. ولكن أنا مش بحط نفسى فى الموقف ده من الأصل.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال طبعا مريح بحكم التدريبات وممارسة الرياضة، ولكن الفورمال له وقته برضو.
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. فرح عز نجمة طائرة الأهلى: كان نفسى أكون راقصة باليه.. ومليش فى المطبخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.