رقم سلبي للزمالك يتشارك فيه الأهلي وأندية الكونجو.. هل يثأر الأبيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض فريق الكرة بالزمالك مباراة صعبة عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونجولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام الدولي وسط حضور 10 آلاف متفرج.

ويحتاج نادي الزمالك لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسميًا إلى ربع نهائي البطولة القارية، إذ يحتل حاليا وصافة المجموعة الأولى في المسابقة القارية وفي جعبته 7 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ10 نقاط.

وتعود آخر هزيمة للزمالك على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا إلى أغسطس 2014 حين خسر أمام فيتا كلوب الكونجولي بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ليفقد أمل التأهل لنصف نهائي المسابقة.

ولم يتلق الفارس الأبيض طوال تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا على مدار 20 نسخة لعبها سوى أربعة هزائم فقط على ملعبه، نصفهم وآخرهم جاء على يد الكونجوليين والنصف الآخر أمام منافسه الأهلي.

الزمالك، الفائز باللقب خمس مرات في أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، يسعى لإنهاء عقدته أمام أندية الكونجو في موقعة مازيمبي من أجل مواصلة طريقه نحو استعادة اللقب بعد غياب 18 عامًا.

ونرصد في السطور التالية الأربع مباريات التي خسرها الزمالك على ملعبه في دوري الأبطال:

الخسارة الأولى - 2005

كانت أول خسارة يتلقاها الزمالك على ملعبه في دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في ملعب الكلية الحربية يوم 25 سبتمبر 2005 في ذهاب نصف النهائي.

وتقدم الأهلي يومها بهدفين لعماد متعب ومحمد بركات "ق 37 و44"، قبل أن يقلص حازم إمام الفارق لهدف واحد "ق 72".

وكان الزمالك عائد لتوه من خسارة تاريخية أمام حرس الحدود بنتيجة 5-0 بالدوري المصري في عهد المدير الفني فاروق جعفر وعهد رئيس النادي الحالي مرتضى منصور.

الخسارة الثانية - 2012

جاءت الخسارة الثانية للزمالك بدوري الأبطال أمام الأهلي أيضاً ولكن بمرحلة المجموعات لبطولة 2012 بهدف دون رد.

وكانت المباراة يوم الأحد 22 يوليو بالجولة الثانية لدور المجموعات، حيث كان الزمالك قد خسر في الجولة الأولى 3-2 أمام بيركوم تشيلسي الغاني.

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وسجل محمد أبو تريكة هدف المباراة الوحيد برأسية في شباك عبدالواحد السيد "ق 79".

وكان يتولى تدريب الزمالك وقتها المدرب المخضرم حسن شحاتة، بينما كان حسام البدري يشرف على تدريب الأهلي.

الخسارة الثالثة - 2012

لم ينتظر الزمالك طويلاً ما بين الخسارتين الثانية والثالثة بملعبه بدوري الأبطال، فخسر أمام مازيمبي الكونجولي في الجولة الرابعة، علماً بأنه كان قد خسر أمامه في الجولة الثالثة.

وكانت مسيرة الهزائم الأربع أمام تشيلسي والأهلي ومازيمبي مرتين هي الأسوأ في تاريخ الزمالك بدوري الأبطال.

وأقيمت مباراة الزمالك ومازيمبي يوم 19 أغسطس 2012، حيث شهدت الدقائق العشر من 34 إلى 44 أهداف اللقاء.

وتقدم مازيمبي عن طريق هيشاني هيموندي "ق 34" قبل أن يتعادل رزاق أوموتومسي للزمالك "ق 35"، لكن ميواتا ساماتا منح مازيمبي الفوز "ق 44".

الخسارة الرابعة - 2014

جاءت الخسارة الرابعة والأخيرة للزمالك بملعبه بدوري الأبطال أمام فيتا كلوب الكونجولي، في المباراة الأولى للمدير الفني حسام حسن الذي جاء خلفاً لأحمد حسام "ميدو".

في العاشر من أغسطس 2014، خسر الزمالك أمام فيتا كلوب بهدف أحرزه يوسف سنتامو "ق 55"، مستغلاً خطأ الحارس محمد أبو جبل، الذي يحمي عرين الفارس الأبيض حاليًا.

وتسببت الخسارة في خروج الزمالك رسمياً من دوري الأبطال الإفريقي قبل جولة من النهاية.