"من ناشئي الإسماعيلي".. من هو المدافع الهداف صفقة الأهلي الجديدة؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمرو: أعلن نادي سيراميكا كيلوباترا أمس الخميس إعارة مدافع الفريق الشاب، محمد ناصر، إلى النادي الأهلي لمدة 6 أشهر. ويعد محمد ناصر هو الصفقة الثالثة للنادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي: وإليكم أبرز المعلومات عن لاعب الأهلي الجديد: 1- يبلغ من العمر 20 عاماً حيث إنه ولد في 6/ 3/ 1999 . 2-يلعب في مركز قلب الدفاع الأيمن و الظهير الأيمن. 3- يبلغ طوله 180 سم ووزنه 73 كيلو جرام. 4- بدأ حياته الكروية في التاسعة من عمره بالإسماعيلي وتدرج في صفوف الناشئين لمدة 8 سنوات بالدراويش. Advertisements 5- يلعب لفريق الشباب بنادي سيراميكا كيلوباترا وتم تصعيده في أكثر من مناسبة للفريق الأول خلال هذا الموسم. 6- أول من اكتشفه هو رمضان السيد المدير الفني السابق لسيراميكا كيلوباترا ووالد زوجة سيد معوض مدرب منتخب مصر. 7- حاز على اهتمام أكثر من نادي في الدوري الممتاز للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم أبرزهم سموحة والزمالك. 8- تم الاتفاق عل أن يشارك اللاعب مع فريق الشباب بالأهلي بقيادة المدير الفني عمرو أنور. 9- سجل 13 هدفاً في 20 مباراة مع فريقه. 10 - مثله الأعلى محلياً أحمد حجازي وعالمياً فرجيل فان دايك.

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