تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والجزائر بنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يلتقي المنتخب المصري نظيره الجزائري الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة ضمن دور قبل النهائي ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليا بتونس. وينتظر الفائز من هذه المباراة مواجهة تونس وأنجولا في المباراة النهائية المقرر أن تقام الأحد. ويتأهل البطل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، فيما يتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021 . أقرأ أيضاً .. تعرف على القناة المجانية "الفضائية" الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي Advertisements وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد طار إلى تونس لمؤازرة منتخب مصر في المباراة التي تقام على قصر الرياضة برادس. وتنقل المباراة عبر القناة الوطنية التونسية فضائياً وعبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بالإضافة للقناة المغربية الرياضية التونسية تردد الوطنية التونسية القمر:نايل سات

التردد : 10795

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

التصحيح: 5/6 تردد المغربية الرياضية القمر:نايل سات

التردد : 11476

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

التصحيح: 3/4

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