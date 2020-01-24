كلاسيكو محتمل.. تعرف على نظام قرعة كأس ملك إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُقام ظهر اليوم الجمعة قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في مدينة لاس روزاس دي مدريد، والتي سيتحدد خلالها مصير 16 فريقا، مع إمكانية مشاهدة كلاسيكو مبكر بين برشلونة وريال مدريد.

وصعد برشلونة وريال مدريد إلى دور الـ16 بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس في إحدى مفاجآت المسابقة بعد الخسارة أمام ليونيسا من الدرجة الثالثة.

الفرق المشاركة

10 فرق من الليجا: أوساسونا، إشبيلية، برشلونة، أتلتيك بيلباو، غرناطة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد، ديبورتيفو ليجانيس.

4 من القسم الثاني "دوري الدرجة الثانية": ريال سرقسطة، تينيريفي، ديبورتيفو ميرانديس، رايو فاليكانو.

2 من القسم الثالث "دوري الدرجة الثانية ب": باداجوز، ليونيسا.

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نظام القرعة

سيتم وضع فرق الدرجة الثانية والثالثة في كرات منفصلة ليتم اختيارها أولا لمواجهة منافسين من الليجا، وبالتالي سيتم تحديد 6 مواجهات.

وبمجرد الانتهاء من سحب أندية الدرجات الأدنى، سيتم إجراء قرعة مفتوحة بين أندية الدرجو الأولى المتبقية (4 فرق).

وبالتالي سيكون هناك مباراتين بين فرق الليجا أحدهما قد تجمع بين برشلونة وريال مدريد.

موعد المباريات

تقام مواجهات ثمن نهائي الكأس بنظام المباراة الواحدة أيضا مثل دور الـ32، بمعنى أن الخاسر سيودع البطولة مباشرةً.

ستقام المباريات خلال الأسبوع المقبل في الفترة من 28 إلى 30 يناير على ملاعب فرق الدرجات الأدنى.

في حالة مواجهات أندية الليجا معًا ستقام المباراة على ملعب الفريق الذي تُسحب كرته أولا.