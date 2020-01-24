تعرف على القناة المجانية "الفضائية" الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: يستضيف الزمالك مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في التاسعة من مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق علي محمد علي، ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقل المباراة وهي RTS2. اقرأ أيضًا.. موعد ومعلق والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي: Advertisements قمر يوتل سات 9 شرق. تردد: 11900 أفقي. معدل الترميز: 27500.

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