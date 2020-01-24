رسميا..إنبي يعلن قيد فيستون مهاجم منتخب بوروندى

قرر نادي إنبي قيد اللاعب فيستون عبد الرزاق مهاجم منتخب بوروندي ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد وصول بطاقته الدولية. كان فيستون قد فسخ عقده من طرف واحد مع ناديه السابق شبيبة القبائل بسبب تأخر حصوله على مستحقاته لعدة أشهر ورحل لصفوف إنبي مطلع الموسم الجاري. السابق شبيبة القبائل بسبب تأخر حصوله على مستحقاته لعدة أشهر ورحل لصفوف إنبي مطلع الموسم الجاري. وكان انبي قد واجه صعوبة كبيرة في استكمال إجراءات قيد فيستون بسبب تأخر الحصول على بطاقته الدولية بسبب أزمته مع شبيبة القبائل. استكمال إجراءات قيد فيستون بسبب تأخر الحصول على بطاقته الدولية بسبب أزمته مع شبيبة القبائل. يذكر أن انبي قام بقيد احمد على مهاجم بيراميدز لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ايضا ويبحث عن لاعبين في مركزى الجناح والوسط المهاجم.

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