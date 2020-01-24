«رجال سلة الأهلي» يستأنف تدريباته

يعود الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي إلى استئناف تدريباته؛ استعدادًا للمباريات المقبلة في إطار منافسات بطولة دوري السوبر

للمحترفين.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز

على سبورتنج في الجولة الماضية من البطولة.

يخوض الأهلي تدريبات بدنية مكثفة في إطار حرص المدير الفني أشرف توفيق على تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا لمباريات دوري السوبر.