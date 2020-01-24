«أهلي٢٠٠١» يواجه «إف سي مصر» في بطولة الجمهورية.. اليوم

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفا اليوم الجمعة على فريق إف سي مصر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ٢٤ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة التقدم نحو الصدارة والحفاظ

على لقب البطولة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طنطا في الجولة الماضية بهدفين دون رد سجلهما شادي رضوان.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٤١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٣ مباراة والهزيمة في ٦ مباريات،

والتعادل في مباراتين، مسجلا ٣٥ هدفا مقابل ١٦ هدفا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة العشرين.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا إداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.