إنبي يهزم مصنع 45 الحربي بثنائية في دوري الشركات

حقق فريق شركة إنبي فوق 35 سنة فوزا غاليا على نظيره مصنع 45 الحربي بهدفين دون رد، في افتتاح بطولة الشركات للكرة الخماسية فوق الـ35 سنة. سنة. أحرز هدفي إنبي في المباراة، مؤمن شاكر ومحمد شحاتة. ضم فريق الكرة الخماسية للفريق البترولي: عماد حسن لحراسة المرمي وأحمد نبيل وأحمد شوقي وأحمد هلال وقطب محمد وإكرامى محمد وأحمد إديداس وياسر مصطفي وتامر زكرى ومؤمن شاكر ومحمد شحاتة وشريف العقاد ومحمد شنب. وأحمد نبيل وأحمد شوقي وأحمد هلال وقطب محمد وإكرامى محمد وأحمد إديداس وياسر مصطفي وتامر زكرى ومؤمن شاكر ومحمد شحاتة وشريف العقاد ومحمد شنب. يدرب الفريق عماد جابر مديرا فنيا، وعماد مكى مدربا عاما.

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