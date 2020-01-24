غدًا.. المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والنجم

يحضر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق، يحضران غدا المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقرر لها مساء الأحد.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الساعة الثامنة مساء السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية لملعب السلام.

ويتحدث المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن

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الفريق خلال المؤتمر عن الاستعدادات الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي.

ويواجه الأهلي نظيره فريق النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.

المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي، المقرر إقامته غدا السبت.

ويعقد المؤتمر الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد السلام.

ومن المقرر أن يخوض فريق النجم الساحلي تدريبه الرئيسي غدا على ملعب السلام، في نفس توقيت المباراة وهو التاسعة مساء، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور جانب منه، تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي، المنظمة للبطولة.