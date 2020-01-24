السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من مران الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي

قرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، غدا السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال. الإفريقي في بطولة دوري الأبطال. ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل. لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل. وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

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