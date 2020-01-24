سيد عبدالحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي

يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامته في الثانية ظهر غدٍ السبت بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسي ومسئولي الأمن.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الاطمئنان على ترتيبات وصول واستقبال بعثة فريق

النجم الساحلي إلى القاهرة.

كما حرص الجهاز الإداري للفريق على تخصيص مندوب لاستقبال البعثة، وتوفير احتياجات الفريق التونسي ردا على المعاملة الطيبة التي حظي بها الأهلي في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.