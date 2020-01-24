يستعد الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى، اليوم الجمعة على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الحاج ماليك سامبا ونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.

يدخل الفريق المباراة وسط معنويات مرتفعة

بعد تحسن النتائج فى الفترة الأخيرة محليًا وأفريقيًا، خصوصًا أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وقريب جدًا من التأهل فى حال النجاح فى الفوز الليلة على مازيمبى، حيث سيتساوى الفريقان فى عدد النقاط وتبقى الجولة الأخيرة لتحدد من يحتل قمة المجموعة.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا..

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الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

تنقل المباريات بشكل حصري على قنوات بي أن سبورتس "BeIn Sports 1".