التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والحزم في الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة فريق الوحدة أمام نظيره فريق الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من المتوقع أن يبدأ الوحدة المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: زغبة.

خط الدفاع: السجورق - بوتيا - شافيز - الدوسرى.

خط الوسط: القحطانى - باخشوين - القرني.

خط الهجوم: عوليمرى - جودوين - نياكاتى.

التشكيل المتوقع للحزم:

حراسة المرمي : مالك عسله.

الدفاع: وسام السويد - فاقنر اليماو - سيف بن حسين - أسامة الخلف.

الوسط: لويز مورالها - إدريس فتوحي - فارس العياف.

الهجوم: حسن الحبيب - ايزنست اسانتي - كالروس ستاندبيرج.

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