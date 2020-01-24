اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة بريشيا وميلان بث مباشر النصر NOW كورة لايف ميلانMATCH رابط ماتش ميلانNOW

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مشاهدة مباراة القمة اليوم ميلان وبريشيا والتي تصنف ضمن مباريات الدوري الايطالي والتي ستنقلها على الهواء مباشرة بدون تقطيع قناة ( بين سبورت 4 ) بدقة عالية ، حيث سيتم التعليق عليها للمعلق الرياضي الناري "خالد الحدي" ؛ قبل النهاية تقدم افضل التحاية للزوار الكرام لموقع بي ان ماتش - beinmatch.org.

بطاقة مباراة ميلان ضد بريشيا.

???? بطولة المباراة : الدوري الايطالي .

???? جولة المباراة : 21 من مباريات الدوري الايطالي .

???? ملعب المباراة : ماريو ريجامونتي .

???? القنوات الناقلة : بين سبورت 4 .

???? التعليق الصوتي : خالد الحدي .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة .

⏰ تاريخ المباراة : 2020/1/24 .

مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا مباشر اليوم 24-1-2020 يلا شوت الجديد ميلان بث مباشر ميلان وبريشيا في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي نادي ميلان ضد بريشيا بث مباشر بدون تقطيع ويبحث الكثير من متابعي ميلان وبريشيا عن بث مباشر مباراة ميلان وبريشيا اون لاين شاشة كاملة بدون إعلانات مزعجة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ميلان وبريشيا قناة بي ان سبورت HD مجانا فضلا عن تشكيل ميلان اليوم أمام بريشيا.

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معلومات مباراة ميلان وبريشيا

???? البطولة : الدوري الإيطالي 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الجمعة الموافق 24-1-2020 .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

???? التعليق الصوتي : خالد الحدادي .

???? ملعب المباراة : ملعب ماريو ريجامونتي.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا

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ميلان الساعة 9.45 قناة 3