اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة بريشيا وميلان بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ميلان» هدف رابط ميلانHD

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يستضيف ملعب ماريو ريجامونتي مباراة ميلان وبريشيا اليوم ضمن تصنيف مباريات الدوري الايطالي الدرجة الممتازة والتي تضمن الجولة الـ21 من مباريات الدوري الايطالي ، حيث يلتقي ميلان ضد بريشيا على الهواء مباشرة اليوم نوفرها لكم مجانا ونقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن مباراة بريشيا وميلان اليوم.

موعد مباراة بريشيا وميلان اليوم :

ستنطلق مباراة ميلان VS بريشيا اليوم 2020/1/24 حسب الدولة المصنفة لك من حيث الوقت الصحيح للماتش الرسمي اليوم والذي سيلعب على ارضية ماريو ريجامونتي ضمن الجولة الـ21 من أحداث الدوري الايطالي الممتاز ؛ حيث ستلعب مباراة بريشيا X ميلان اليوم بتوقيت التالية ؛

بتمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:45 بتوقيت العراق.

الساعة 10:45 بتوقيت اليمن.

الساعة 10:45 بتوقيت البحرين.

الساعة 10:45 بتوقيت وقطر.

الساعة 10:45 بتوقيت جزر القمر.

الساعة 9:45 بتوقيت مصر.

الساعة 9:45 بتوقيت فلسطين.

الساعة 9:45 بتوقيت الأردن.

الساعة 9:45 بتوقيت لبنان.

الساعة 9:45 بتوقيت ليبيا.

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الساعة 9:45 بتوقيت السودان.

الساعة 8:45 بتوقيت الجزائر.

الساعة 8:45 بتوقيت المغرب.

الساعة 8:45 بتوقيت تونس.

الساعة 8:45 بتوقيت موريتانيا.

القنوات العارضة ماتش بريشيا وميلان توداي :

ستعرض إن شاء الله مباراة القمة اليوم ميلان وبريشيا والتي تصنف ضمن مباريات الدوري الايطالي والتي ستنقلها على الهواء مباشرة بدون تقطيع قناة ( بين سبورت 4 ) بدقة عالية ، حيث سيتم التعليق عليها للمعلق الرياضي الناري "خالد الحدي" ؛ قبل النهاية تقدم افضل التحاية للزوار الكرام لموقع بي ان ماتش - beinmatch.org.

بطاقة مباراة ميلان ضد بريشيا.

???? بطولة المباراة : الدوري الايطالي .

???? جولة المباراة : 21 من مباريات الدوري الايطالي .

???? ملعب المباراة : ماريو ريجامونتي .

???? القنوات الناقلة : بين سبورت 4 .

???? التعليق الصوتي : خالد الحدي .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة .

⏰ تاريخ المباراة : 2020/1/24 .

ميلان الساعة 9.45 قناة 3