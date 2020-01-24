اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر النصر NOW كورة لايف الزمالك MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

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يستضيف الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

يستضيف فريق الزمالك نظيره مازيمبي في في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميًا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الإنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.

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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

تقام مباراة الزمالك ومازيمبي في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة علي قناة تايم سبورت أرضي.

التشكيل المتوقع للزمالك

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استقر على الدفع بتشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ13 للدوري، حيث سيدفع بالحارس محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلاً في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، علي أن يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها يوسف أوباما.

وشدد كارتيرون خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة علي شحن لاعبيه معنويًا لتعويض خسارة مباراة الجولة الأولي التي انتهت بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة، وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لضمان تحقيق الفوز، في مقدمتها التسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية لخلق فرص خطيرة أمام مرمي الفريق الضيف.

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