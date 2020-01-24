اونلاين | يلا شووت MATCH الوداد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH الوداد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الزمالك تحديًا صعبًا عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وسط حضور 10 آلاف متفرج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب السلام الدولي.

وتنقل المواجهة عبر قناتي "Time Sports" (أرضي)، و"beIN Sports HD 2" (فضائيًا).

ويتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر "تايم سبورتس"، بجانب علي محمد علي عبر "بي إن سبورتس".

وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى في مجموعته (3-0)، لكنه نجح في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعدها، ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

Advertisements

يذكر أن الزمالك يحتاج لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسمياً إلى ربع النهائي، لكنه بحاجة للفوز (3-0) على الأقل للتساوي مع مازيمبي في المواجهات المباشرة واللجوء لفارق الأهداف لحسم الصدارة في الجولة الأخيرة.

يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفاً على نادي الزمالك يوم الجمعة القادم 24 يناير الجاري، وذلك لإقامة مباراة من العيار الثقيل ستجمع الفريقان على ملعب السلام، في إطار إياب الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون موعد المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومازيمبي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD2 بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

يدخل الفارس الأبيض باحثاً عن الفوز بغض النظر عن مركزه الذي يحتله بمجموعته، إذ يتواجد بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدهم من خوض 4 مباريات.

أما مازيمبي فيتواجد في المركز الأول على مجموعته وفي جعبته 10 نقاط من 4 مواجهات، وبهذه النتائج ضمن الفريق الكونغولي التأهل للدور التالي.

ووصلت بعثة فريق مازيمبي صباح اليوم إلى القاهرة برئاسة “كامامبا أدو” عضو مجلس إدارة النادي، وضمت البعثة 40 شخصاً استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الزمالك.

الزمالك الساعة 9 قناة 2