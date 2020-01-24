اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الوداد واتحاد العاصمة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الوداد » هدف رابط الوداد HD

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تفتتح اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمباراتين الزمالك أمام مازيمبي واتحاد العاصمة الجزائري يواجه الوداد المغربي.

ويتواجد في المجموعة الثالثة، صن دوانز الجنوب إفريقي مع الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وبتروأتليتكو الأنجولي.

ويتصدر ترتيب المجموعة، صن دوانز برصيد 10 نقاط، ويأتي في الوصافة الوداد المغربي بـ6 نقاط، واتحاد العاصمة وبترو أتليتكو في المركزين الثالث والرابع بـ نقطيتن.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن السبب وراء قرار تغيير موعد مباراة الوداد الرياضي ومضيفه صن داونز بطل جنوب إفريقيا، المقرر لها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المنتظر أن يلتقي فريق الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبر خطاب رسمي صدر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أبلغ فريق الوداد، سبب تغيير موعد المباراة.

وأكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن لجنة المسابقات قد قررت قبول الطلب الذي تقدمت به إدارة صن داونز، بخصوص تغيير موعد المقابلة بسبب «غياب الإنارة».

وسيتم إقامة المباراة بشكل رسمي في الأول من فبراير في تمام الـ 14:00 توقيت المغرب، 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، وذلك بدلًا من 31 يناير الجاري في تمام الـ 19:00 توقيت المغرب، 20:00 توقيت القاهرة، 21:00 توقيت مكة المكرمة.

الوداد الساعة 9 قناة 1