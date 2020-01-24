اونلاين | يلا شووت MATCH الوداد مشاهدة مباراة الوداد واتحاد العاصمة دوري أبطال إفريقيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الوداد قناة مفتوحة

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سيتم إقامة المباراة بشكل رسمي في الأول من فبراير في تمام الـ 14:00 توقيت المغرب، 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، وذلك بدلًا من 31 يناير الجاري في تمام الـ 19:00 توقيت المغرب، 20:00 توقيت القاهرة، 21:00 توقيت مكة المكرمة.

وستقام المباراة على ملعب «لوكاس موريب» في بريتوريا ومن المنتظر أن ينتقل الوداد إلى جنوب إفريقيا في رحلة غير مباشرة.

وسيطير الوداد عبر إحدى دول الخليج، على أن يصل إلى بريتوريا الأربعاء المقبل، حيث ينتظر أن يجري حصتين تدريبتين، إحداهما على أرضية الملعب الرئيسي للمباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز الجنوب إفريقي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبات الفريق الأحمر بات مطالبًا بتحقيق الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة لتفادي أي مفاجآت محتملة في تنقله لجنوب إفريقيا .

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يواجه الوداد المغربى، فى التاسعة مستاء اليوم الجمعة، نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء فى إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثانى فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل اتحاد العاصمة المركز الثالث برصيد نقطتين.

فى المقابل يحتل ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا لدور الثمانية، قبل مواجهة نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين مساء السبت.

وسيتأهل الوداد رسميا لدور الثماينة بصحبة الوداد فى حال فوزه على اتحاد العاصمة، أو فى حالة التعادل مع عدم انتصار بترو أتلتيكو على صن داونز.

الوداد الساعة 9 قناة 1