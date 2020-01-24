رياضة | الاتفاق السعودي ينعش خزينة الأهلي بسبب أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي ينعش خزينة الأهلي بسبب أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق نادي الاتفاق السعودي مع نظيره في النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال القيمة المادية الخاصة بانتقال المغربي وليد أزارو، بمنتصف الإسبوع المقبل، عقب التنازل عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتنتعش الخزينة الحمراء، يوم الإثنين المقبل بمبلغ 400 ألف دولار، هي قيمة انتقال أزارو من الأهلي إلى النادي السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على مبلغ 600 ألف دولار، طوال مدة إعارته، على أن لا يحمل عقده أي بنود تتيح للاتفاق الحصول على خدماته بصفة نهائية.

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وخرج أزارو، من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ليقرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء يناير الجاري.

وفضل الأهلي، خروج اللاعب على سبيل الإعارة من أجل قيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.