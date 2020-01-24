رياضة | الخليج 365 الرياضي يرصد 5 فرص لتأهل الأهلي من دور المجموعات الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يرصد 5 فرص لتأهل الأهلي من دور المجموعات الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويحتاج النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل وضع قدم له في الدور المقبل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" الفرص المتاحة للمارد الأحمر من أجل تخطي دور المجموعات بالتقرير الآتي:-

1- "فوز الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة، مع هزيمة الهلال السوداني من بلاتينيوم في زيمبابوي، يعني تأهل الأهلي بشكل مباشر دون النظر للجولة الأخيرة".

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2- "تحقيق الأهلي الفوز على النجم في القاهرة ثم الفوز خارج الديار أمام الهلال السوداني، يضمن وصوله كمتصدر للمجموعة".

3- "في حال الفوز على النجم الساحلي، وتعادل الهلال أمام بلاتينيوم ستارز، سيحتاج الأهلي نقطة وحيدة من الجولة الأخيرة أمام الفريق السوداني لتحقيق الصعود".

4- "في حال هزيمة الأهلي أو التعادل أمام النجم الساحلي، وهزيمة الهلال أمام بلاتينيوم ستارز بالجولة المقبل، يحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني من أجل العبور".

5- "التعادل مع النجم الساحلي، وتعادل الهلال مع بلاتينيوم ستارز، يحتاج الأهلي تعادلًا في السودان، حتى يكون المرشح للعبور مع النجم التونسي".