رياضة | سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو نادي الزمالك الاستفادة من تواجد فريق مازيمبي الكونغولي في القاهرة بالتفاوض مع موليكا مهاجمهم للتعاقد معه في الموسم المقبل.



ويعتبر موليكا من أهم لاعبي مازيمبي في الوقت الحالي بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ بداية مسابقة دوري أبطال افريقيا ونجاحه في لفت الأنظار.



وأبدى مسئولو القلعة البيضاء اعجابهم بمستوى وقدرات اللاعب والتحمس الشديد لضمه وسط النقص الذي يعانيه الفريق في الخط الهجومي، وحاول الزمالك ضم اللاعب في يناير الجاري لكن الأمر قوبل بالرفض من إدارة مازيمبي التي تمسكت ببقاء اللاعب بسبب ظروف المشاركة في دوري أبطال افريقيا والمنافسة على حصد اللقب وصعوبة التفريط في اللاعب بوسط الموسم.



ويعتبر موليكا أبرز اللاعبين في بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الجاري وقدم مستويات أكثر من رائعة في الفترة الماضية.