رياضة | الأهلي يرتب لاستقبال بعثة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرتب لاستقبال بعثة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الاطمئنان على كافة ترتيبات وصول واستقبال بعثة فريق النجم الساحلي إلى القاهرة.

وحرص الجهاز الإداري للفريق على تخصيص مندوب لاستقبال البعثة، وتوفير كافة احتياجات الفريق التونسي ردا على المعاملة الطيبة التي حظي بها الأهلي في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.