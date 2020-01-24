رياضة | الأهلي يفتح جزء من المران الأخير قبل موقعة النجم الساحلي لوسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح جزء من المران الأخير قبل موقعة النجم الساحلي لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، غدا السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال ، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.