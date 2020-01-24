رياضة | الأهلي يفتح جزء من المران الأخير قبل موقعة النجم الساحلي لوسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح جزء من المران الأخير قبل موقعة النجم الساحلي لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل.
وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال ، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.
وحرص الجهاز الإداري للفريق على تخصيص مندوب لاستقبال البعثة، وتوفير كافة احتياجات الفريق التونسي ردا على المعاملة الطيبة التي حظي بها الأهلي في تونس.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.