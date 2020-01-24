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رياضة | الأهلي يفتح جزء من المران الأخير قبل موقعة النجم الساحلي لوسائل الإعلام

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قرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، غدا السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال ، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

حرص الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الاطمئنان على كافة ترتيبات وصول واستقبال بعثة فريق النجم الساحلي إلى القاهرة.

وحرص الجهاز الإداري للفريق على تخصيص مندوب لاستقبال البعثة، وتوفير كافة احتياجات الفريق التونسي ردا على المعاملة الطيبة التي حظي بها الأهلي في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.

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