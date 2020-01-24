رياضة | قبل موقعة السلام.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة السلام.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويحتاج النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل وضع قدم له في الدور المقبل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي التونسي قبل مواجهة السلام من خلال التقرير الآتي:-

وتُعد مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي المقبلة، ستكون المواجهة الخامسة عشر بين الغريمين بالبطولات الإفريقية والعربية، والتي شهدت تتويج الأهلي بلقبين على حساب النجم، بينما حقق الأخير لقب وحيد على حساب العملاق الأحمر

وإلتقى النجم الساحلي والأهلي، في 14 مواجهة سابقة على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأحمر في ثلاث مواجهات، فيما حقق النجم الساحلي في 4 مباريات، بينما حسم نتيجة التعادل 7 مرات بين الفريقين.

"البطولات العربية"



إلتقى الفريقين في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003-2004، في مواجهتين وانتهت كلاهما بالتعادل السلبي بدون أهداف ذهابًا وإيابًا.

"دوري أبطال إفريقيا"



لعب الأهلي ضد النجم الساحلي، في نهائي عام 2005 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في سوسة، قبل أن يحسم الأهلي نتيجة العودة في القاهرة بثلاثية دون رد ويتوج باللقب.

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وفي عام 2007 تجدد النهائي بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب سلبيًا في سوسة، قبل أن يحقق الفريق الساحلي ويفوز على الأهلي، بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ويتوج بلقبه الإفريقي.

وبعد عشر أعوام تجدد اللقاء بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، وهذه المرة في نصف نهائي عام 2017، حيث فاز النجم الساحلي في سوسة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعود الأهلي ويحقق فوزًا وانتصارًا كاسحًا على النجم الساحلي بسداسية مقابل هدفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ثم إلتقى الفريقين مجددًا في البطولة الحالية بالمباراة الإفتتاحية لدور المجموعات والتي أقيمت بالملعب الأولمبي في رادس، وانتهت لأبناء سوسة بهدف دون رد.

"كأس السوبر الإفريقي"



إلتقى النجم الساحلي ضد الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي وكانت هذه هي المرة الوحيدة في هذه البطولة، وأقيمت عام 2007 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ويتوج باللقب.

"كأس الكونفدرالية"



واجه الأهلي النجم الساحلي التونسي، في كأس الاتحاد الإفريقي"الكونفدرالية"، 4 مرات عامي 2014 و2015.

وكانت البداية حينما أوقعت قرعة الكونفدرالية الثنائي في مجموعة واحدة عام 2014، وانتهت المباراتين بالتعادل حيث انتهت في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهت في ملعب السويس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي عام 2015 تجدد لعب الثنائي في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية، وانتهت الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي حققها النجم الساحلي في سوسة إيابًا.

