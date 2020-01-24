رياضة | دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي برشلونة يسعى لضم الصفقة التي كان يخطط غريمه الأذلي ريال مدريد لضمها الصيف الماضي.

وأشارت التقارير، إلى أن برشلونة يستفسر عن إمكانية التوقيع مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت شبكة ‘‘سكاي سبورتس‘‘ الإنجليزية، أن إريكسن تقابل مع رئيس توتنهام دانييل ليفي يوم الثلاثاء الماضي وأكد مجددًا أنه يريد الانضمام إلى إنتر ميلان هذا الشهر.

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وأكملت الصحيفة، أن برشلونة يبحث إمكانية ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ماقد يغير مسار الصفقة.

ينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في نهاية الموسم وهو حر الآن في التفاوض مع أي نادٍ آخر للانتقال إليه هذا الشتاء أو الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد يخطط لضم إريسكن الصيف الماضي، ولكن إدارة توتنهام رفضت التفريط في خدمات اللاعب.