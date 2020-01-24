رياضة | التشكيل المتوقع للاتفاق أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للاتفاق أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

و تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتفاق أمام النصر:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي

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خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي

خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي

خط الوسط الهجومي: نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري

خط الهجوم: هزاع الهزاع

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوؤي السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.