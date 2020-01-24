رياضة | الدوري السعودي.. التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي.. التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب محمد بن فهد بالدمام، مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوؤي السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق:-

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس

خط الوسط الهجومي: أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

