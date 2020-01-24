رياضة | ريال مدريد يضع مهاجم أرسنال ضمن حساباته في الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع مهاجم أرسنال ضمن حساباته في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي متابعة اللاعب البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة لضمه لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي المدريدي.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية:" نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان وجه أنظاره إلى البرازيل ي الشاب جابرييل مارتينيلي مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي بعد تألق الأخير هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وكأس إنجلترا وتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة فقط".



وأضافت الصحيفة الإنجليزي الشهيرة:" إدارة نادي آرسنال مستعدة لرفع راتب اللاعب البرازيلي الشاب إلى ثلاثة أضعاف لتأمينه من إغراءات إدارة نادي ريال مدريد الإسباني حيث ان سرعة مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا وفاعليته أمام المرمى وعروضه المميزة، أثارت إعجاب النادي الملكي، الذي قد يقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكن آرسنال لا يريد بيع مارتينيلي، وفتح باب المفاوضات بالفعل معه، لزيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا".