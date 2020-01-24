شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي غدًا بحضور وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، غدًا السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذًا للوائح الاتحاد الأفريقي في بطولة دوري الأبطال.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.