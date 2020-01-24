شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطمئن على بعثة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الاطمئنان على كافة ترتيبات وصول واستقبال بعثة فريق النجم الساحلي إلى القاهرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خصص الجهاز الإداري للفريق مندوبًا لاستقبال البعثة، وتوفير كافة احتياجات الفريق التونسي، ردًا على المعاملة الطيبة التي حظي بها الأهلي في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.