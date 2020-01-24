شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان ضد بريشيا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020 يلتقي فريق بريشيا أمام نظيره ميلان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وتقام مباراة بريشيا وميلان على أرضية ملعب ماريو ريجامونتي.

موعد مباراة بريشيا أمام ميلان في الدوري الإيطالي تقام مباراة بريشيا وميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات. القناة الناقلة لمباراة بريشيا وميلان في الدوري الإيطالي تذاع مباراة بريشيا وميلان عبر قناة beIN Sports HD 4. Advertisements التشكيل المتوقع لميلان أمام بريشيا: حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما. خط الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز. خط الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو. خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو. ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد بريشيا في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.

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