شكرا لقرائتكم فايلر يسابق الزمن لتجهيز الدبابة السنغالية أليو بادجي لقيادة الأهلي ضد النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد النجم الساحلي



يحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على الاهتمام بالسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد من أجل تجهيزه لمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد فايلر على عقد أكثر من جلسة مع أليو بادجى للوقوف على جاهزيته النفسية والمعنوية بجانب الفنية فى ظل وجود اتجاه قوي أن يكون له دوراً كبيراً في مباراة النجم الساحلي.

الأهلي ضد النجم الساحلي



ويباشر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلي ،والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى الظفر بنقاطها الثلاث لتعزيز حظوظه فى التأهل إلى الدور التالي بالبطولة. موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل،بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. واطمئن فايلر على أليو بادجي من الناحية الفنية والبدنية من خلال البرنامج التأهيلى الذى خضع له منذ قدومه للأهلى حتي انضم للتدريبات الجماعية ظهر الأربعاء الماضي فى إطار التجهيز لمباراة النجم الساحلى. الأهلي ضد النجم الساحلي

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الدفع ببادجي خلال بداية اللقاء يتوقف على رؤية فايلر الذي يرغب فى الاطمئنان على جاهزية المهاجم الجديد من جميع الجوانب النفسية والمعنوية بجانب الفنية ليكون ورقة رابحة ترجح كفة الهجوم الأحمر فى لقاء النجم. وأكد مصدر داخل الأهلي أن الدفع ببادجي خلال بداية اللقاء يتوقف على رؤية فايلر الذي يرغب فى الاطمئنان على جاهزية المهاجم الجديد من جميع الجوانب النفسية والمعنوية بجانب الفنية ليكون ورقة رابحة ترجح كفة الهجوم الأحمر فى لقاء النجم.

كان اتحاد الكرة أعلن إنهاء النادى الأهلى أمس قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق محليًا وافريقيا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليصبح من حق اللاعب المشاركة أمام النجم الساحلى.

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الأهلي ضد النجم الساحلي

ويسعى فايلر خلال الفترة الحالية لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.