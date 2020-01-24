شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي .. مران مفتوح للأحمر غدا ومحاضرة فنية من فايلر بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الأهلي ضد النجم الساحلي



وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.



موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل،بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بعد انتهاء المران الجماعي اليوم، حيث من المنتظر أن يشرح خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف في فريق النجم الساحلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وكان الجهاز الفني قد أعد تقريرًا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات خاضها الفريق التونسي محليا وإفريقيًا.

الأهلي ضد النجم الساحلي

وتعد المنافسة في المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا معقدة للغاية، وذلك بعد تعادل الأهلي المصري مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق، وفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة. Advertisements

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال أفريقيا ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.

الأهلي ضد النجم الساحلي

على الجانب الآخر، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة الاهلي أعلنت في وقت سابق انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.

كان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.