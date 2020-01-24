شكرا لقرائتكم كارتيرون يشدد على لاعبي الزمالك بالتركيز على العرضيات في موقعة مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يركز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك على العرضيات خلال موقعة مازيمبي الكونغولى المقرر لها مساء اليوم لاستغلال مهارة الواعد مصطفى محمد فى مهارة الللعب بالرأس التى يتميز بها .

كارتيرون حرص ايضا على تدريب الفريق على هذه العرضيات طوال الفترة الماضية التى سبقت مباراة اليوم ليكون لها دور فى مباراة مازيمبي خاصة ان المباراة تمثل اهمية للفريق الابيض الذى يحتاج للفوز ليؤكد صعوده بعيدا عن اي نتائج المنافسين بالاضافة الى فوزه اليوم يجعله ينافس على قمة المجموعة فى الجولة الاخير في حال الفوز على اول اغسطس الانجولي وتعثر مازيمبي بتعادل او خسارة ينقض الابيض على القمة .

كارتيرون سيعلن عن التشكيل الاساسي للفريق فى مبارة مازيمبي عقب المحاضرة الفنية التى سيعقدها مساء اليوم بفندق الاقامة قبل التوجه الى ملعب المباراة والتى خلالها سيشرح عن دور كل لاعب فى المباراة

و يلتقي في التاسعة من مساء اليوم الزمالك مع مازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميًا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.