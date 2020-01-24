شكرا لقرائتكم أحمد صابر ينتظم في تدريبات الانتاج الحربي استعداداً لمواجهة الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم أحمد صابر الوافد الجديد للإنتاج الحربى فى تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام ، ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد صابر مدافع إنبى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وأمير المراكيبى وكيل أعمال اللاعب، ليصبح الصفقة الثالثة للإنتاج فى الميركاتو الشتوى بعد التعاقد مع أحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف وأحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف .

ويعقد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

وتمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بـ"شيكا" مواليد 2001، الذى هرب من النادى لإسبانيا عن طريق وكيل أعماله، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لاسيما بعدما أبدى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج إعجابه بالإمكانيات الهجومية للاعب، مؤكداً أنه سيسعى لتصعيده للفريق الأول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته .

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وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهماعلى استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

وأحرز موسى دياورا هدفه الأول فى الدورى بالموسم الحالى وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.