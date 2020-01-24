شكرا لقرائتكم الاسماعيلى ينتظر بطاقة فخر الدين يوسف الدولية لقيده محليا وعربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر النادى الإسماعيلى وصول البطاقة الدولية للتونسى فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد للدارويش تمهيداً لإنهاء إجراءات قيده محلياً وعربياً حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة ، وانتظم النجم التونسى فى تدريبات فريقه الجماعية بداية من مساء الخميس استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بإياب الدور ربع النهائى للبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل باستاد الاسماعيلية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تونس ،وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الإسماعيلى فشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف فى التوقيع لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسى الذى طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة أشهر وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادى، سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء، وهو الأمر الذى أثار غضب مجلس الإسماعيلى من نجم الزمالك.

وحرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية المران ، ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين.، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

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وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …

الدوري التونسي الدرجه الثانيه مع ” النجم الأولمبي ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 اهداف

الدوري التونسي مع ” الصفاقسي ، الترجي ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدف، صنع: 17 هدف

الدوري الفرنسي مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف

الدوري السعودي مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف