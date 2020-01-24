استئناف أسرة القاهرة الجديدة تحدد «26 يناير» جلسة نظر دعوى «إبراهيم سعيد» لتخفيض نفقة نجله

قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة الجديدة تحديد جلسة 26 يناير الجاري، لنظر دعوى تخفيض إبراهيم سعيد، لاعب الكرة السابق، لنفقة نجله البالغة 6 آلاف جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس، و50 جنيها فرش وغطاء. كانت مطلقته ابتسام علاء أقامت دعواها لحبسه بعد تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألف و750 جنيها، متجمد نفقة لمدة 15 شهرا. Advertisements كان محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام دعواه، مؤكدا فيها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، أبتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.

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