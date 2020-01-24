شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح للأهلي قبل لقاء النجم وفايلر يُحاضر لاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، فتح جزء من المران الرئيسى للفريق غدا، السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الأفريقى فى بطولة دورى الأبطال، ومن المقرر أن يؤدى الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى المنظمة لبطولة دورى الأبطال على السماح لوسائل الإعلام، بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

على الصعيد ذاته، يعقد رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بعد انتهاء المران الجماعى اليوم، ويشرح فايلر للاعبى الأهلى خلال محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف فى فريق النجم الساحلى قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وكان الجهاز الفنى قد أعد تقريرًا بالفيديو عن آخر 6 مباريات خاضها الفريق التونسى محليا وإفريقيًا.

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ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة الأهلى قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الفريق السابق والنجم الساحلى التونسى الحالى.

وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك"، إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسى بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالى قد هرب دون علم النادى الأهلى فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.