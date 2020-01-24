شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان.. وائل جمعة يستعيد ذكريات مباراة مصر والمغرب بأمم أفريقيا 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى وائل جمعة، نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، بمجموعة صور تعود به لذكريات مشاركاته ضمن صفوف المنتخب الوطنى فى البطولات العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم لمونديال 2022، حيث نشر صور له خلال التحامات مع لاعبى المغرب، وقال فى تعليقه عليها: "من مباراتنا أمام المغرب فى كأس أمم أفريقيا 2006".

وكان قد أكد وائل جمعة، نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، أن مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم لمونديال 2022، جاءت متوازنة بشكل كبير، مُعلقا: "لو مدرب المنتخب المصرى هيختار القرعة مش هيختار فرق أسهل من تلك التى أوقعتنا فيها القرعة".



وائل جمعة يستعيد ذكرياته فى الملاعب

وأضاف جمعة، فى تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء الماضى، "مجموعة مصر متوازنة إلى حد كبير، خاصة أننا ابتعدنا عن مواجهة منتخبات قوية مثل جنوب أفريقيا وكوت ديفوار"، مؤكداً: "الأهم أن يكون اللاعبون فى حالاتهم الفنية خلال المباريات وعدم الاستهانة بأى منافس"، وأضاف جمعة: "أرى أن مباراة ليبيا ستكون هى الأصعب للمنتخب الوطني، نظرًا لأنها ديربى عربي"، مؤكدًا أن مصر تجيد اللعب أمام المنتخبات الأفريقية.

وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطنى ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

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ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات، ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.