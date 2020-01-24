شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر وسلمى هاني تتأهلان لربع نهائى كارول ويمولر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، وسلمى هانى إلى ربع نهائى بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجارى، وتصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالى 51 ألف دولار.

ومثل مصر فى هذه البطولة كل من: نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة، سلمى هانى، فريدة محمد، مريم متولى، يثرب عادل، زينا مكاوى، منة حامد، منة ناصر.

وفازت نوران جوهر على الفرنسية مليسا ألفيش بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 32 دقيقة جاءت نتائجها كالتالي: 5/11, 11/2, 11/7, 11/5.

كما فازت سلمى هانى على الانجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/6, 7/11, 11/6, 11/8.

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فيما خسرت زينة مكاوى أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/5, 11/8, 12/10.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.