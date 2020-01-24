شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على جاهزية السنغالى بادجى لموقعة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على عقد أكثر من جلسة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد للوقوف على جاهزيته النفسية والمعنوية بجانب الفنية، فى ظل وجود اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى أن يكون لبادجى دور فى مباراة النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل.

فايلر اطمأن على المهاجم السنغالى من الناحية الفنية والبدنية من خلال البرنامج التأهيلى الذى خضع له منذ قدومه للأهلى حتى مشاركته فى التدريبات الجماعية ظهر الأربعاء الماضى، فى إطار الاستعداد لمباراة النجم الساحلى.

الدفع ببادجى قد لا يكون من بداية اللقاء ويتوقف على رؤية فايلر الفنية، ولكن المدير الفنى يرغب فى الاطمئنان على جاهزية المهاجم الجديد من كافة الجوانب النفسية والمعنوية بجانب الفنية، ليكون ورقة رابحة ترجح كفة الهجوم الأحمر فى لقاء النجم.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن إنهاء النادى الأهلى أمس قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق محلياً وأفريقياً بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليصبح من حق اللاعب المشاركة أمام النجم الساحلى الأحد المقبل بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى فى التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة، ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة فى لقاء النجم الساحلى المرتقب.