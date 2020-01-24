سوبر كورة.. هل يدار الكاف من تونس والمغرب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نظام القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بما يسمح بفتح الاستبدال فى قوائم الأندية المشاركة فى البطولات القارية خلال الميركاتو الشتوى الحالى بواقع 4 لاعبين لكل ناد.

وجاءت لائحة الكاف مفصلة بما يخدم مصالح أندية محددة، حيث اشترطت اللائحة ألا يكون اللاعب المقرر قيده شارك مع فريقه فى البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أو كونفدرالية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيتم استبداله وسيخرج من القائمة مقيد بالقائمة المحلية لفريقه.

قرار الكاف المفاجئ يؤكد أن الاتحاد الأفريقى يخدم أندية بعينها بوضع بند "عائق" فى اللائحة من شأنه لا يحق لأى نادٍ استبدال لاعب سبق له المشاركة من قبل فى البطولات الأفريقية، وأن الاستبدال يكون قاصرا على الأندية التى تملك لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع فرقهم بالنسخة الحالية.

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من جهته، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموافقة على الاستبدال فى قوائم الأندية التى تشارك فى البطولات الأفريقية بحد أقصى 4 لاعبين مخالف للوائح.

وعلق عبد الحفيظ على القرار فى تصريحات صحفية قائلا، "هذا القرار مخالف للوائح التى بدأت عليها النسخة الحالية من البطولة، فكان من الأولى أن يتم الإعلان عنها أو وضعها فى اللائحة قبل انطلاق المباريات".

وأضاف، "القرار ليس منصفًا على الإطلاق، ووضع لكى يساعد فرق بعينها فى البطولة الأفريقية".